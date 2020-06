'La scuola torni a normalità. Il Governo si svegli'

"Dopo tre mesi di didattica a distanza oggi mezzo milione di studenti tornerà a scuola per concludere il proprio ciclo scolastico", commenta la deputata di Forza Italia Sandra Savino. "Un esame di maturità insolito e reso più complesso dalla pandemia e dalla confusione alimentata dalle scelte del Governo, ma non per questo meno importante. Alle maturande e ai maturandi il mio in bocca al lupo, mentre agli otto milioni di studenti che tra circa tre mesi torneranno sui banchi l’augurio che la ripresa dell’anno scolastico sia nel segno della normalità, della didattica in presenza, delle relazioni. Perché la scuola non è solo trasmissione di nozioni, ma luogo di condivisione, di scambio, di crescita personale, non solo culturale. Mancano meno di novanta giorni: il governo si svegli", conclude Savino.