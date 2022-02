'La storia di Norma Cossetto spezza il muro del silenzio'

"Quanto accaduto ieri a Udine è la dimostrazione di come la cultura che non avuto rispetto per i vivi continui a esistere non avendo rispetto per morti. Oggi, celebrando il Giorno del Ricordo e spezzando il muro del silenzio calato per troppi anni sulla vicenda delle foibe e dell'esodo istriano fiumano e dalmata, la città di Udine attribuisce un giusto riconoscimento alla memoria di Norma Cossetto".

È questo il messaggio lanciato a Udine dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi in occasione della cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo, anticipata ieri da un atto vandalico ai danni dell'insegna posta nella rotonda oggi intitolata a Norma Cossetto.

"Ancora oggi c'è chi alimenta il fuoco dell'odio e dell'intolleranza nella speranza di ridimensionare o negare i drammi legati a una delle pagine più tristi e dolorose della travagliata storia del confine orientale - ha spiegato Riccardi -. La storia di Norma Cossetto e di tutte le vittime delle foibe nonché dell'esodo istriano fiumano e dalmata non possono essere più taciute ed è dovere delle istituzioni far sì che questo non avvenga".