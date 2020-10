'La strategia green crea valore e sviluppo'

"Il Friuli Venezia Giulia risponde alla sfida europea Green Deal adottando una strategia di crescita integrata, che poggia sul recupero e la valorizzazione dell'ambiente quale elemento indispensabile e innovativo per elevare la competitività del sistema produttivo regionale". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo in videoconferenza al workshop 'Il Green Deal a livello locale', sessione della 18esima edizione della Settimana europea delle regioni e delle città e incentrata sulla scelta dei territori rispetto agli interventi previsti nel Green deal, l'efficienza energetica e la biodiversità.

Illustrando le azioni avviate dalla Regione, il governatore ha sottolineato le opportunità legate al binomio digital-green, quale "chiave per lo sviluppo e fattore strategico per migliorare competitività e ripresa di quelle aree marginali e svantaggiate in cui il recupero e la valorizzazione ambientale devono crescere di pari passo con l'innovazione imprenditoriale".

"Lo sviluppo di un sistema regionale non si misura solamente nella crescita della competitività - ha spiegato -, ma anche attraverso percorsi di potenziamento delle risorse locali in chiave sostenibile e inclusiva. Le politiche di coesione regionale 2021-2027 avranno, in quest'ottica, la duplice funzione di supportare le aree affette da condizioni di marginalità e di riqualificare le aree urbane attraverso il recupero di contesti degradati".

Tornando agli obiettivi comunitari legati al Green Deal il governatore ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia si sia candidata a Regione-pilota con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica e l'azzeramento delle emissioni entro il 2045, con cinque anni di anticipo rispetto alla tabella europea richiamando il progetto Nipoti, "un piano - ha detto - che punta a una riduzione media del 4% su base annua delle emissioni grazie ad azioni nel campo dell'efficientamento energetico e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili".

Fedriga ha quindi fatto presente che la Regione sta lavorando alla stesura di un disegno di legge per la riduzione delle emissioni di gas serra, del consumo di suolo e delle risorse naturali e ha siglato una collaborazione con la Snam per avviare un processo di transizione energetica articolato su idrogeno, biometano, mobilità sostenibile ed efficienza energetica.

Un ulteriore sfida in atto riguarda la bioeconomia, ambito nel quale il Friuli Venezia Giulia, prima Regione in Italia, ha siglato un documento per definirne la strategia di attuazione: "Si tratta di una vera e propria rivoluzione ambientale ed economica - ha detto il governatore - che sta coinvolgendo in questa prima fase il settore agroalimentare supportando le imprese che hanno deciso di adottare pratiche virtuose in tema di sostenibilità".

"Con il brand collettivo 'IosonoFriuliVeneziaGiulia' - ha concluso - stiamo promuovendo e sostenendo le eccellenze regionali e testimoniando contestualmente l'impegno per l'efficienza produttiva e la riduzione degli sprechi e degli scarti di produzione".