'La svolta politica in Libia consolida i nostri rapporti'

"Le notizie che arrivano dalla Libia ci fanno particolarmente piacere perché da tempo il Friuli Venezia Giulia è impegnato a sostenere con progetti concreti la crescita economica e culturale di un Paese martoriato dalla guerra civile, contribuendo in questo modo ad aiutare la popolazione locale nella giusta rivendicazione di migliori condizioni di vita nella propria terra". Così il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, commenta la svolta politica nel Paese nordafricano dove, a dieci anni dalla caduta di Gheddafi, a Tripoli è entrato in carica un Governo di transizione finalmente unitario, incaricato di aprire la strada a elezioni democratiche entro la fine dell'anno.

"È stata proprio la nostra regione - ricorda Zanin - ad attivare nei mesi scorsi, assieme alla Provincia autonoma di Trento, un progetto di supporto per le attività della pesca in Libia, che prevede la possibilità di certificazione da parte delle autorità europee e l'utilizzo dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari come hub di riferimento per l'importazione. Siamo impegnati anche in progetti per la formazione di capitale umano, attraverso la Ue e la Nicosia Initiative, e abbiamo intessuto rapporti con numerose municipalità del Paese".

Qualche mese fa, nei giorni di angoscia per la sorte dei pescatori siciliani detenuti in Libia, il presidente del Consiglio Regionale aveva usato il canale di comunicazione con il sindaco di Bengasi per sollecitare il rilascio dei nostri connazionali.