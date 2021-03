'La terza ricostruzione parta da sanità e welfare'

"Non sappiamo se il termine terza ricostruzione sia appropriato, ma di sicuro l’uscita dall’emergenza Covid e le prospettive di ripresa del Friuli Venezia Giulia sono legate a doppio filo a un investimento strutturale sul rafforzamento del sistema socio-sanitario pubblico, a partire dai servizi territoriali e da quei dipartimenti di prevenzione che continuano ad essere un anello debole nella strategia di contrasto della pandemia". È quanto afferma Rossana Giacaz, responsabile sanità e welfare della segreteria regionale Cgil, in vista del tavolo sulla ripartenza in programma questa settimana in Consiglio regionale.

"Se infrastrutture fisiche e digitali, formazione e innovazione saranno sicuramente tra i principali volani della ripresa economica – aggiunge Giacaz – ci stupisce che dopo un anno di pandemia, e con un numero di contagi e di ricoveri che si attesta al picco assoluto, il presidente del Consiglio regionale non citi la sanità come uno dei grandi pilastri che vanno rafforzati nell’ottica della ripartenza".