'Lamorgese in Fvg non per merito di Forza Italia'

"Il ministro Lamorgese verrà in Friuli Venezia Giulia, lo ha confermato in queste ore alle nostre parlamentari e la ringraziamo. Non esiste nessun incontro di sindaci o delegazioni a Roma, come raccontato da segretari di partito male informati o da sindaci alla ricerca di visibilità. Un tanto per chiarezza dopo il polverone propagandistico alzato da esponenti anche nazionali dell'opposizione di Governo, intenti a mettere un falso cappello sulle decisioni di un membro del Governo Conte". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, in relazione all'annuncio della visita in regione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

"Non bastava Fedriga a fare propaganda sui migranti senza risolvere un problema dopo due anni e oltre di governo regionale, ora - indica Shaurli - abbiamo anche sindaci che con mezzi e personale del Comune fanno show ridicoli e inutili. Lasciamo stare che sia partito per andare a Roma e si sia fermato a Bologna per riportarli indietro, sempre con risorse e mezzi pubblici, lasciamo stare che sarà qualcun altro a valutare se li ha caricati contro la loro volontà. Ma mentre lui girava per l'Italia e parlava con i giornalisti, altri sindaci suoi colleghi lavoravano, applicavano le leggi, provavano a risolvere problemi e magari si rivolgevano alle Istituzioni e non alle televisioni. Rimane il fatto che le Istituzioni nazionali hanno risposto ma di certo - sottolinea Shaurli - né a Boemo né alla segretaria di Forza Italia. Delle Istituzioni regionali neanche l’ombra, tanto da chiedersi se siano andati tutti in ferie in Croazia".