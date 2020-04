'Lavoriamo assieme, senza polemiche, per ripartire'

Il governatore Massimiliano Fedriga ha deciso di fare il punto della situazione in una diretta Facebook, nella quale ha affrontato vari temi i vista dell'attesa 'fase due'.

Si parte dall'analisi dei numeri che, finora, sono stati contenuti. “La nostra è la regione del Nord con le performance migliori. Questo dato ci deve far prendere consapevolezza dell'importanza delle misure di contenimento. Capisco il disagio, ma servono a salvaguardare la salute di tutti. Molti hanno condiviso in modo responsabile queste scelte”, ha ricordato Fedriga. “La mascherina chirurgica è quella da utilizzare, non quelle con i filtri, che vanno riservate al personale sanitario. Serve a proteggere gli altri e se la mettiamo tutti ci proteggiamo a vicenda. Per questo nelle ordinanze abbiamo stabilito l'obbligo di coprire naso e bocca nei luoghi pubblici”.

“Queste misure – ha spiegato Fedriga - servono per ripartire. Ricordo ancora che le Regioni possono adottare autonomamente solo misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Quindi serve un piano con il Governo e stiamo lavorando in questo senso. Abbiamo istituito una task force regionale per dire alle imprese cosa fare quando – e spero presto! - potranno riaprire, perchè altrimenti si richia di morire di fame. Dobbiamo mettere insieme salute ed economia”.

“Le altre regioni stanno facendo lo stesso. Stiamo cercando di agire in modo responsabile senza fare polemiche strumentali per avere visibilità. Anche con il governatore del Veneto, Luca Vaia ci stiamo muovendo in maniera coordinata, studiando ordinanze simili perchè i nostri territori sono contermini”.

Il governatore torna quindi a parlare dell'App che sta testando Insiel. “Non prevede Gps, quindi non sappiamo dove le persone sono state, ma solo con chi sono entrate in contatto. Serve, quindi, solo in caso di contagio per offrire supporto sanitario e limitare nuovi focolai. Non vogliamo farci gli affari della gente!”.

Spazio, quindi ai test sierologici: “A oggi non abbiamo certezza che funzionino, ma ne stiamo testano moltissimi. Il 50% di validità è come la ruota della fortuna. Naturalmente ci auguriamo di poterli usare, non appena saranno più affidabili e attendiamo novità in questo senso dalle ricerche in corso al Burlo”.

Sul fronte politico, Fedriga invita a evitare le polemiche. “Lavoriamo insieme. Facciamo vedere che la politica è una cosa seria e non solo attacchi personali”.

“Venerdì avremo un incontro con il Governo assieme alle altre regioni speciali. Ricordo che la Regione non può fare debito per spesa corrente, lo può fare solo lo Stato e adesso è utile per salvare le imprese. Servirà quindi un bilanciamento dei soldi che noi versiamo in più come regione, oltre alle compartecipazioni, per continuare a garantire i servizi”.

“Noi siamo per riaprire in sicurezza. Ci crediamo molto perchè i nostri numeri testimoniano questo. Numeri che non sono merito di Fedriga, anche se abbiamo fatto scelte a volte molto criticate, ma dei cittadini del Fvg che si stanno comportando in modo sresponsabile e serio”, prosegue il Presidente. “lasciatemi poi ringraziare tutti i professionisti, i sanitari, la Protezione civile, i Comuni, i lavoratori dei supermercati e delle attività fondamentali che hanno permesso di andare avanti in questa fase. Grazie da chi ha l'onore di essere presidente di una comunità che ci crede e combatte per rialzarsi. Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati ottenuti fin qui e cerchiamo di mantenere comportamenti virtuosi”.