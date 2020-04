'Lavoriamo con il Governo per ripartire in sicurezza'

"Vorremmo avanzare delle proposte a livello nazionale per come vediamo il futuro in mezzo a questa emergenza, senza abbassare la guardia. Si punta a mettere in sucrezza al massimo i cittadini, ma al contempo è necessario iniziare a fare un piano di riapertura", ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga. "Abbiamo la responsabilità di mettere assieme la sicurezza sanitaria con la possibilità graduale di un vero piano di riapertura, altrimenti il 3 maggio alcune aziende terranno chiuso perchè non avranno più la forza di riaprire. La mascherina, che da oggi è obbligatoria per uscire di casa in base alla nuova ordinanza, serve proprio a tutelare le altre persone".

"Il piano di riapertura graduale dei comparti economici, che potrebbe essere testato in un periodo di una decina di giorni, deve riguardare anche la mobilità, a partire dall'utilizzo dei mezzi privati e dalla possibilità di ampliare l'offerta del trasporto pubblico locale, per esempio, con corse dedicate per consentire alle persone di raggiungere i loro posti di lavoro. Noi non possiamo fare questo piano - ha ricordato il governatore - perché l'ultimo decreto legge del Governo non permette alle Regioni di agire in modo autonomo. La nostra però è una posizione di piena collaborazione nei confronti dell'esecutivo nazionale, che adesso deve assolutamente dare una prospettiva ai cittadini e alle imprese".

"Siamo convinti che questa sia la direzione corretta da prendere. Le decisioni assunte finora ci hanno dato la conferma che il Friuli Venezia Giulia sia la Regione più virtuosa del Nord, con i migliori dati nel rapporto fra indice di mortalità e quello dei contagi. Un lavoro - ha sottolineato Fedriga - che prosegue senza sosta per quanto concerne la ricerca. Su questo punto dobbiamo anche dire con chiarezza che abbiamo bisogno di test sierologici sicuri, per non dare false speranza ai cittadini. Certezze che - purtroppo - in questo momento non abbiamo".

"Speriamo di avere presto a disposizione test sierlogici validati", ha ribadito il vicepresidente Riccardo Riccardi. "Sono in corso diversi test, ma allo stato attuale non abbiamo certezze. Quindi, riteniamo sbagliato usare esami che danno un risultato falso o comunque non attendibile. Solo quando saranno affidabili li useremo, anche in modo massiccio. Inoltre, stiamo completando i test per l'App che riguarda il tracciamento dei contatti. Non rileva con Gps dove si trova la persona, ma consente di ricostruire la catena dei contatti".

"Sarà su base volontaria - ha ribadito Fedriga - ma mi auguro che tutti la scarichino e possano essere utile a se stessi e agli altri".

"Sono favorevole a una ripartenza per regione, ma serve un coordinamento nazionale, magari ascoltando i governatori. Il nostro obiettivo in questa fase è cercare di far ripartire l'economia, perchè altrimenti non abbiamo più lavoro", ribadisce Fedriga. "Capisco e non sminuisco i problemi emotivi legati al distanziamento sociale, specie nei confronti dei parenti, ma salute e lavoro sono le prorità e finchè non avremo cure e vaccino bisognerà continuare a fare questo sacrificio, sopratutto nei confronti delle persone più anziane".

Sulle scuole, Fedriga spiega che "non è ipotizzabile una riapertura per questo anno scolastico, perchè sono uno dei luoghi di principale contagio. Chiudendole, anche prima dei primi casi, qui in Fvg abbiamo ridotto di molto i contagi. Le misure preventive sono state quelle maggiormente incisive sui nostri numeri".

"Sono molto orgoglioso del nostro sistema sanitario che ha dato grandi prove di eccellenza, come dimostra il metodo messo a punto per fare i tamponi o l'ozonoterapia. In generale, allargando lo sguardo anche a Sissa, Icgeb e Sincrotrone, il sistema medico-scientifico del Fvg si è dimostrato preciso, di supporto e funzionale. Non so se si può dire la stessa cosa delle autorità scientifiche internazionali. A gennaio non solo c'era chi parlava del Covid-19 come una semplice influenza, ma nessuno aveva lanciato l'allarme, ad esempio, per i respiratori. Quindi finita la pandemia dovremo chiederci come gli organismi internazionali abbiano lavorato", ha detto ancora Fedriga.

Ampio intervento sulle case di riposo affidato al vicepresidente Riccardi, che ha ricordato i numeri diffusi il 9 aprile (siamo in attesa dei nuovi aggiornamenti, ndr), ribadendo che su 170 strutture - per 10.930 posti letto - in 24 si sono registrati ospiti positivi. "Abbiamo cercato di evitare gli spostamenti dove possibile, portando le aziende sanitare dentro le case di riposo".

Infine, sui cinque casi positivi emersi nel carcere di Tolmezzo, Riccardi ha evidenziato "sono già stati fatti i test a tutti i detenuti e al personale della casa circondariale. Sulla base delle informazioni che ho, comunque, a Bologna erano già stati eseguiti i tamponi ed erano tutti negativi. Un dato che ci fa anche capire quanto sia rischioso fare test a tappeto, che andrebbero ripetuti con enorme frequenza".

