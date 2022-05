'Lavoro, aumentare i controlli sulle imprese cinesi'

“In occasione del Primo maggio abbiamo ricordato le troppe morti bianche ed evidenziato come ancora siano da risolvere alcune questioni relative ai diritti dei lavoratori. Un potenziamento dei controlli è opportuno se non necessario, ed opportuno è che parta da chi dimostra di considerare il nostro Paese una zona franca in cui non vigono le norme italiane, ma quelle della nazione di origine: la Cina. Sfruttamento della manodopera, capolarato, condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro indegne: se c’è chi pensa di poter aggirare le regole va individuato e colpito, a prescindere dalla nazionalità. Ma il sospetto che quella che sono eccezioni per i cinesi siano normalità è concreto. Ed è per questo che chiedo al governo di fare chiarezza sui numeri e sulle intenzioni”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli annunciando un’interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro Andrea Orlando con la quale chiede i dati sull’imprenditoria cinese operante in Italia e sugli esiti dei controlli effettuati.

“Nessun intento discriminatorio, ma solo la presa di coscienza di un’evidenza che non può essere trascurata. Ipocrita piangere i morti sul lavoro se non si fa tutto il possibile per scongiurare queste tragedie. Ipocrita rivendicare i diritti dei lavoratori se non si parte da chi ha reintrodotto in Italia fenomeni che avevamo quasi dappertutto sconfitto, come lo sfruttamento della manodopera e il capolarato. Se c’è chi pensa di operare in Italia come se fosse in Cina deve capire che non è così”.