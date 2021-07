'Lavoro, dall'accordo nazionale benefici anche in Fvg'

"Un grande grazie va al lavoro del Ministro Orlando, che è stato riconosciuto dai sindacati e dalle categorie imprenditoriali. Fra le solite sparate estive di Salvini e l’inconsistenza di Giorgetti, per fortuna c'è il Partito Democratico che conduce il governo Draghi in una non facile trattativa i cui effetti positivi si riflettono anche nella nostra regione". Si esprime così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il Governo ha chiuso la trattativa sullo sblocco dei licenziamenti attraverso il confronto con le parti sociali.

"La ripresa induce all’ottimismo ma - ammonisce Shaurli - non deve lasciare nessuno indietro, a partire da chi rischia il posto di lavoro. Le risorse sono importanti e straordinarie, e di questo dobbiamo ringraziare l’Europa non certo i sovranisti, ma sono legate a scelte e riforme che richiedono capacità, competenza e senso delle Istituzioni, non propaganda e frasi fatte. In Italia come in Regione".