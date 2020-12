'Lavoro, dare opportunità alle nuove leve'

"Fuga dei cervelli e degiovanimento del mercato del lavoro come conseguenza dell’inverno demografico sono criticità cogenti per il Fvg e il suo sistema produttivo se vuole garantire e garantirsi un futuro. La permanenza o il rientro delle nostre giovani professionalità altamente specializzate e l’attrattività di altre da fuori regione possono rappresentare un’importante spinta all'innovazione dello stesso tessuto produttivo dando concrete possibilità alle nuove leve". A dirlo sono la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau e il capogruppo Sergio Bolzonello che hanno presentato un pacchetto di emendamenti alla Stabilità 2021, poi stralciati per essere affrontati come interventi autonomi accolti dalla Giunta al fine rendere attuabili, nei prossimi mesi, le proposte del Pd per migliorare l'attrattività delle imprese del Fvg nei confronti dei giovani.

"Tra le proposte che abbiamo presentato in questa finanziaria – spiegano i due esponenti Pd – abbiamo puntato anche sul rafforzamento del sistema produttivo rispetto alle opportunità nei confronti dei giovani talenti. Con questo termine vogliamo indicare tutti quei giovani che hanno investito nella loro formazione in o fuori regione e all’estero, conseguendo titoli di laurea o dottorato di ricerca e che spesso stentano a trovare occasioni di lavoro all’altezza delle loro aspettative. Riteniamo pertanto necessario, sia rendere più accogliente il nostro territorio nei loro confronti, sia invogliare le imprese a scommettere su questi giovani oltre che aiutarle a migliorare la propria reputazione in qualità di datori di lavoro. Le misure proposte prevedono quindi da un lato la previsione di contributi per abbattere i canoni di affitto o i costi dei servizi per la prima infanzia destinati ai giovani che, a seguito di assunzioni in aziende locali, decidano di trasferire in regione la propria residenza in particolare in abitazioni sfitte o collocate in area montana".

"Dall’altro il finanziamento di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo per condurre i quali le piccole medie imprese assumano i giovani professionalità altamente specializzate e, ancora, incentivi alle imprese che aumentano la propria attrattività attraverso progetti di “employer branding” migliorando welfare aziendale, comunicazione interna ed esterna, possibilità e trasparenza di carriera dei propri dipendenti, organizzazione del lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro".

"Abbiamo accolto con favore l’apertura della Giunta alle nostre proposte – concludono i consiglieri – e nelle prossime settimane, in vista del passaggio in commissione a della discussione sul ddl SviluppoImpresa, sarà nostro impegno svilupparle ulteriormente in modo organico, aprendo a contributi ulteriori che possano venire dai portatori di interesse".