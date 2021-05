'Lavoro, Europa incapace di arginare le disuguaglianze'

“Di fronte alla crisi dovuta al Covid-19 che continua a mettere in difficoltà le attività produttive ed il mercato del lavoro, con risvolti drammatici sotto il profilo occupazionale a cui si aggiungeranno le ricadute delle due transizioni, digitale e verde, l’Europa si è dimostrata incapace di arginare le disuguaglianze di genere, generazionali e regionali”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, componente della commissione Occupazione e Affari sociali, che, in merito alla dichiarazione adottata dai capi di Stato e di Governo riuniti al vertice del Porto Social Summit, accoglie comunque “con favore la priorità espressa di passare dalla protezione alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dove piccole e medie imprese rappresentano la svolta per la ripresa socioeconomica.

“Finalmente c’è attenzione, come preteso fin dall’inizio con forza dalla Lega, sugli effetti delle transizioni verde e digitale sui lavoratori europei che richiederanno maggiori investimenti di riqualificazione e riconversione per evitare ulteriori disuguaglianze sociali”, ribadisce l’esponente della Lega.

“I tre obiettivi per il 2030 del piano d’Azione presentato il 4 marzo dalla Commissione europea non possono rimanere solo buoni propositi. Dare lavoro al 78% delle persone tra i 20 e i 64 anni, offrire formazione al 60% degli adulti e far uscire dalla soglia di povertà 15 milioni di persone sono obiettivi ambiziosi, ma –conclude Lizzi- affinché non restino sogni è tempo di agire e di intraprendere con determinazione un nuovo percorso affinché veramente nessuno sia lasciato indietro”.