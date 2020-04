“Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro” è lo slogan che accompagnerà la festa dei lavoratori organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Anche in Fvg il primo maggio sarà celebrato virtualmente sui social. Non ci sarà la consueta manifestazione di Cervignano, ma sono previsti quattro momenti simbolici, in forma ridotta e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, a Trieste, a Pordenone e a Udine dove alle 10.30 è in programma la deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti sul lavoro, in via Crispi.

“Il virus non ci impedirà di celebrare soprattutto il primo maggio del 2020, una data che rimarrà impressa nelle nostre menti", afferma la segretaria cislina Renata Della Ricca sottolineando che "i sindacati saranno presenti virtualmente in tutte le aziende per ricordare gli sforzi fatti in questo periodo da quanti hanno continuato a lavorare".

Attualmente appena la metà delle imprese è aperta e meno del 50% degli addetti nei vari settori produttivi è al lavoro, con alcuni settori più duramente colpiti di altri come quelli del turismo e della ristorazione, con appena 4 mila addetti al lavoro sui 31 mila totali. Senza dimenticare sport, cultura e spettacoli dove neanche una delle 1.300 imprese attive in regione è aperta e dove tutti i 3mila lavoratori sono a casa.

Ma soffrono anche il manifatturiero e le costruzioni con 70mila persone al lavoro su 133mila addetti e appena 8mila imprese aperte su 18mila attive e il commercio con 21mila addetti su 56mila e 7mila imprese su 18.500.

Dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil si alza una richiesta forte e unanime a ripensare il lavoro, secondo un nuovo paradigma capace di coniugare occupazione e rispetto della salute e della sicurezza. Unica via per una ripartenza sostenibile, non solo per il presente ma anche per il futuro.