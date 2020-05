'Le famiglie non siano divise da un confine immaginario'

Un immediato correttivo a favore di chi non può recarsi in visita agli affetti più cari che abitano a pochi metri di distanza ma ufficialmente risiedono in un’altra Regione: il deputato della Lega, Vannia Gava, si è fatta portavoce delle comunità situate a cavallo tra due Regioni.

"Esistono Comuni come Sacile, Brugnera, Latisana, Caneva, San Michele al Tagliamento ed Erto e Casso la cui popolazione da sempre gravita anche sul vicino Veneto. Interi nuclei familiari sono 'divisi' dalla linea di demarcazione territoriale che ora diventa una grave fonte di disagio. L’ultimo decreto anti Covid -19 consente, infatti, solo gli spostamenti all’interno della propria Regione di residenza. Di qui la richiesta al premier Conte perché emani subito un provvedimento interpretativo o integrativo".

“Si creano situazioni assurde per cui a queste persone è consentito di circolare per centinaia di chilometri fino a Trieste o Tarvisio ma non di riabbracciare i propri congiunti insediati a distanza di qualche minuto di strada”, ha evidenziato la Gava denunciando una problematica che, a livello nazionale, riguarda svariati Comuni.