'Le istituzioni devono dare prova di coesione'

Il Consiglio regionale si riunirà domani (11 marzo, ndr) in seduta straordinaria a Udine per votare misure urgenti per fronteggiare i danni del Coronavirus. I consiglieri del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli – che, impossibilitati a parteciparvi, poiché ancora in isolamento domiciliare a scopo precauzionale, hanno dato la liberatoria per permettere lo svolgimento della seduta – rinnovano, in questa occasione, la fiducia e il sostegno al presidente Massimiliano Fedriga.

"È il momento di essere coesi – afferma il capogruppo Moretuzzo –: maggioranza e opposizioni devono fare fronte comune rispetto a una situazione straordinaria che chiama tutti alla responsabilità, personale e collettiva. È certamente fondamentale seguire tutte le regole di comportamento indicate dalle autorità competenti, ma attenzione a non concentrarsi solo sull’emergenza. Si guardi fin d’ora a misure a medio termine capaci di contenere le già pesanti conseguenze del coronavirus sul piano economico, progettando un piano di azioni che risponda efficacemente alle necessità di cittadini e imprese".