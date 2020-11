'Le polemiche continue indeboliscono l'autonomia'

“L'autonomia è un grande strumento da usare nel quotidiano e nell'emergenza, non un'arma politica da brandire. In particolare chi governa le Regioni autonome, con competenze estese, ha la straordinaria occasione di dimostrare quello che sa fare. I dati e le notizie che continuano a pervenire parlano di una situazione molto pesante per le strutture e il personale sanitario, e questo dovrebbe essere il primo pensiero anche di chi governa nelle Regioni. Giusto avere interlocuzione e trattare con lo Stato, ma se gli attacchi sono continui e rituali si rischia di indebolire l'autorevolezza delle stesse Autonomie”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, alla vigilia della riunione della Conferenza delle Regioni sui criteri che determinano il passaggio nelle fasce di rischio.

"Il concetto di autonomia che ha il presidente Fedriga è molto singolare, e la gestione del covid l’ha evidenziata in maniera chiara: in estate (quando il virus era “debole”) la rivendicava per fare quello che voleva, poi a metà ottobre (quando il virus ha ripreso “forza” e lo Stato ha previsto il meccanismo della suddivisione per fasce) chiedeva che fosse lo Stato ad attuare misure uguali per tutto il Paese e oggi, infine, dichiara che l'autonomia del Fvg è sotto attacco, mescolando impropriamente la storia dell'autonomia della Regione, l'università di Udine, e le vicende di queste settimane sulla gestione dell'emergenza covid. Una macedonia di posizioni differenti e incongruenti tra loro che portano sempre al solito finale: lo volontà di scontro frontale con il Governo". Lo afferma il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti commentando le dichiarazioni odierne del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.

"Positivo che domani sia stata convocata la Conferenza delle Regioni: l'obiettivo primario è quello di uscire dalla zona arancione e in prospettiva più ampia, sconfiggere il virus. L'auspicio è che si esca dalla dinamica di ricerca a tutti i costi di un colpevole, per alzare poi i toni dello scontro nei confronti del Governo. La conferenza non può trasformarsi in terreno di scontro, ma dev'essere uno degli strumenti per combattere il nemico che è il virus, non le altre istituzioni".