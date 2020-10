Furio Honsell, congliere regionale di Open Sinsitra Fvg, commenta "la notizia del prolungamento dell'arbitraria e inaccettabile carcerazione al Cairo di Patrick Zaky, ormai in carcere da più di otto mesi e i cui diritti sono continuamente negati. Dobbiamo ribadire ancora una volta con tutta la nostra voce la necessità di un serio impegno e intervento in Egitto da parte del governo italiano e delle autorità europee".

"Avendo appreso dei molti interessi commerciali italiani in Egitto, come quelli preoccupanti per altro legati alla vendita di armamenti, si suppone che la voce dell'Italia possa essere sufficientemente autorevole. L’imperativo è categorico: liberare subito Patrick Zaky da questo brutto incubo, che alimenta grandi preoccupazioni anche per la sua famiglia e i suoi amici, così come compiere un appello per Verità e Giustizia come più volte chiesto dalla Famiglia Regeni per conoscere le vere cause e le responsabilità per la morte del loro figlio Giulio", conclude Honsell.