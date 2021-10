'Mai più fascismi', manifestazione a Trieste

“Una bella piazza che ci ricorda l’importanza della democrazia, che non va mai data per scontata. Una piazza che ci ricorda che dobbiamo andare a votare e che si può scegliere, a Trieste come in tutta Italia. Questa piazza ci chiede soprattutto di dire no a tutti i fascismi e di alzare il livello di attenzione”. Lo ha detto oggi a Trieste il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, partecipando in piazza Unità alla manifestazione “Mai più fascismi” con la partecipazione di sindacati, associazioni e partiti politici.

Il segretario dem ha ribadito che “sono libere le manifestazioni, ma devono rispettare le istituzioni e le leggi. Noi chiediamo che qualsiasi movimento che abbia una chiara matrice fascista venga sciolto, chiediamo un’attenzione molto alta per la democrazia Soprattutto – ha concluso - chiediamo ai cittadini di esprimere attraverso il loro voto una scelta democratica”.