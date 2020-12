'Maltempo, da Costa zero fatti'

"Dal ministro Costa tante parole, ma zero fatti. Manca ancora una normativa specifica per gestire e risolvere con rapidità il problema delle biomasse vegetali che si depositano sulle spiagge a causa del maltempo. Sindaci e amministrazioni, soprattutto quelli di riviera, già alle prese con l'emergenza Covid, sono in ginocchio. E' ora che il governo aiuti davvero i Comuni a gestire la rimozione di tronchi e legni con minori spese, maggiore efficienza e con la certezza del diritto. Basta un intervento regolatorio semplice e chiaro. Come quello previsto dalla nostra proposta ancora sul tavolo che prevede strumenti e modalità per la gestione, la raccolta e il riutilizzo dei materiali naturali". Così la deputata Vannia Gava, capo dipartimento Ambiente della Lega.