'Manca personale, servono incentivi per i piccoli Comuni'

“Siamo travolti dal pensionamento del personale, dallo svuotamento di uffici e dalla scarsa attrattività a lavorare nei comuni piccoli. La Regione ha competenza diretta sugli enti locali e non ci siamo assolutamente preparati, nonostante ci fossero tutte le condizioni per farlo”. Parole del Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, Coordinatore consulta Piccoli Comuni Anci Fvg.

“Serve strutturare premialità per l'arrivo e la permanenza di dipendenti nei piccoli comuni e nelle zone svantaggiate. La fuga del personale verso condizioni lavorative più vantaggiose è legittima. Si faccia in modo di invertire la tendenza con incentivi e indennità per chi lavora nei piccoli comuni. Troppe volte sono gli amministratori a dover svolgere il lavoro dei dipendenti, mettendosi dietro lo sportello. E, dopo la modifica della legge regionale sulla rieleggibilità dei sindaci nei piccoli comuni, rischiano di doverlo fare a vita. Una norma opportuna, niente da dire, attesa da fin troppo tempo. Senza questa modifica alla legge regionale, che così si adegua a tutto il resto d’Italia, rischieremmo di avere tanti comuni senza Sindaco. Ma serve dare i mezzi ai sindaci di lavorare e amministrare”, commenta Lenarduzzi.

“Trovare cittadini che vogliano impegnarsi ad amministrare non è semplice. In molti territori molti Sindaci, terminati due mandati, non trovano successori. Questo soprattutto nelle realtà più piccole, dove si governa con scarsissimi mezzi economici e umani, con strutturali carenze di personale e dove i primi cittadini sono costretti a fare anche gli impiegati e a prendersi responsabilità ben maggiori del previsto a fronte di retribuzioni ben al di sotto del compito svolto quotidianamente”.

"I Sindaci rischiamo continuamente, prendendosi responsabilità tra leggi e burocrazie tortuose. Mettiamo la faccia direttamente con i nostri cittadini, spesso cercando di spiegare le condizioni in cui operiamo, nel rispetto delle istituzioni. Non sempre è facile spiegare, in una società che è cambiata dopo anni di antipolitica, che quello che vorremmo fare non sempre è possibile realizzarlo, senza adeguare strutture. Occorre riprendere, senza condizioni ideologiche, il ragionamento partendo dai territori e non dalla lontananza dei vertici regionali. Coinvolgere ed ascoltare i piccoli comuni”, conclude Lenarduzzi.