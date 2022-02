'Mancano Vigili del fuoco, il Ministero assuma'

“Avere un distaccamento locale dei Vigili del Fuoco operativo e con un personale operativo numericamente adeguato è una garanzia per il territorio e per la comunità. Una garanzia che purtroppo viene periodicamente a mancare a causa della carenza di organico, a Udine come in tutto il Friuli Venezia Giulia, che rende necessario il dirottamento delle squadre di Cividale sul capoluogo, con conseguente chiusura del distaccamento. Purtroppo non siamo di fronte a un’emergenza, ma ad un problema cronico che si trascina da anni e su cui è necessario tenere accesi i fari, nell’interesse dei Vigili del Fuoco stessi, costretti ad operare in condizioni difficili, e dei cittadini”.

Così Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, commentando l’allarme lanciato dal sindacato dei Vigili del Fuoco Conapo e annunciando un’interrogazione parlamentare con cui chiede conto dei dati ufficiali relativi alla carenza di organico nei comandi e nei distaccamenti del Fvg.

“Nella nostra Regione mancano circa duecento unità operative per completare la pianta organica, ma i nuovi assunti saranno solo venti, circa il 10 per cento. Tre nuovi assunti a fronte dei 50 necessari solo a Udine. Numeri insufficienti a coprire le reali necessità e scongiurare il rischio chiusure dei distaccamenti territoriali come quello di Cividale del Friuli. Bene fa il comandante provinciale di Udine a ricordare che l’area è coperta, ma se i servizi ad oggi sono garantiti lo dobbiamo alla dedizione alla causa dei Vigili del Fuoco e ai volontari, che con capacità e abnegazione fanno fronte alle lacune. Una situazione non più sostenibile. Il Ministero dell’Interno e il Dipartimento prendano atto che la spesa attualmente sostenuta per garantire un servizio così importante è bassissima: destinare più risorse per reintegrare la pianta organica e abbassare l’età media è fondamentale”, conclude Novelli.