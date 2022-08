'Mandi Friuli, vado in Cina'

Il fisico teorico, già sindaco e presidente della Regione, terminerà la sua carriera accademica in Estremo oriente, dove insegnerà i prossimi otto ann Addio al Friuli e alla Sissa: Sergio Cecotti terminerà la propria carriera di fisico teorico in Cina. L’aereo per l’impero celeste partirà a fine mese con destinazione Pechino. L’ex sindaco di Udine ed ex presidente della Regione lo prenderà per raggiungere le due università di cui sarà professore.

“Sono stato nominato professore in due università cinesi – spiega il sindic -, il Bimsa di Pechino e l’ateneo di Sanya, in un’isola tropicale a 3mila chilometri dalla capitale. Il contratto è per otto anni, ampiamente dopo la mia età di pensionamento”.

Ci potrebbe però essere un ritorno: la Sissa, la Bimsa e l’ateneo di Sanya stanno lavorando a un protocollo d’intesa per lo scambio di studenti. “Se la cosa andasse in porto – continua Cecotti – potrei tornare a insegnare ai miei studenti cinesi a Trieste”.

Un addio, questo, anche alla politica. “E’ un addio alla politica attiva – precisa il fisico -. Da molto tempo ne sono fuori e naturalmente la distanza non aiuta. Anche dal punto di vista delle comunicazioni la cosa diventerebbe più difficile”.

Il trasferimento, comunque, non presenta solo vantaggi. “Per esempio nell’uso di Internet. Ci saranno regole diverse – conclude Cecotti –. Un altro problema riguarderà il cibo. Il frico? Magari c’è qualcosa di analogo... vedremo”.