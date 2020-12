'Manovra, 20 milioni di costi in più per il Fvg'

Con l’attuale assetto della legge di stabilità nazionale sul bilancio del Friuli Venezia Giulia graveranno 20 milioni di costi aggiuntivi provocati dall’aumento delle misure per i fabbisogni della sanità. E questo perché se le regioni a statuto ordinario hanno la copertura statale in materia sanitaria, le autonomie speciali finanziano direttamente il proprio sistema sanitario regionale. Lo denuncia il senatore azzurro Franco Dal Mas che annuncia una battaglia parlamentare per spingere il governo a correre ai ripari.

“Con il primo provvedimento utile Forza Italia presenterà un emendamento a tutela del Friuli Venezia Giulia e della altre autonomie speciali perché non è possibile che quello che per le altre regioni è un aiuto si trasformi per altre in un aggravio di costi”.

In particolare Forza Italia vuole intervenire "sulle misure volte al giusto aumento del 27% del trattamento economico aggiuntivo dei dirigenti sanitari, a disciplinare una nuova indennità specifica degli infermieri e una nuova indennità dei dipendenti del Sistema sanitario come professionisti, assistenti sociali e Oss. Queste misure per il servizio sanitario nazionale vedranno un aumento di finanziamento complessivamente pari a 935 milioni, ma il Fvg dovrà sostenerle da solo con un aggravio di ulteriori 20 milioni sul bilancio regionale".

“In un momento di grave crisi e di crollo delle entrate le autonomie speciali che autofinanziano i costi della sanità dovrebbero potere contare su una revisione dei meccanismi che trova giustificazione nell'emergenza in atto assicurando la sostenibilità delle misure approvate a livello nazionale. Il diavolo si nasconde nei dettagli, questa volta è uscito allo scoperto, intese in disparte anzi a salve!” conclude Dal Mas.