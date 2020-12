'Manovra, il Pd ha voluto le politiche attive del lavoro'

“Politiche attive del lavoro, ammortizzatori sociali e riforma della Pubblica Amministrazione sono le riforme necessarie per la modernizzazione del Paese. Il Pd ha voluto intervenire in modo puntuale sulle politiche attive del lavoro, unica via d'uscita per ciò che affronteremo quando cesserà il divieto di licenziamento, con la perdita di posti di lavoro e la necessità di una imponente riqualificazione. Questa manovra getta le basi della ripresa, che dovrà essere rafforzata con ulteriori provvedimenti”. Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, intervenendo a Montecitorio nella discussione generale sulla Legge di Bilancio.

Sottolineando che “il lavoro del Parlamento è stato prezioso, di tessitura dei punti fondamentali della manovra che è stata sensibilmente migliorata”, Serracchiani ha evidenziato tra gli altri i provvedimenti per i lavoratori autonomi, per i quali si va “per la prima volta verso la riforma degli ammortizzatori sociali” dando ai professionisti iscritti alla gestione separata “un’indennità straordinaria di continuità reddituale operativa”. Parlando degli esodati, ha auspicato che la norma che li riguarda “possa restare nel corpo della legge di bilancio”.

La parlamentare ha insistito sulla necessità di “coinvolgere le agenzie del lavoro”, esprimendo soddisfazione per l’accoglimento della proposta del Pd di “estensione dell’assegno di ricollocazione, non solo ai percettori del reddito di cittadinanza ma anche ai cassaintegrati e ai disoccupati in Naspi, per consentire loro di rientrare nel mercato del lavoro”.

Serracchiani ha ricordato anche il contratto di espansione definendolo “una politica attiva del lavoro seria e concreta”. Riguardo la situazione di crisi dell’Inpgi, ha concluso “è una questione che riguarda tutto il Parlamento”.