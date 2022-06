'Mariupol, quale destino per la nave a rischio di nazionalizzazione?'

“Una Repubblica che non esiste nazionalizza una nave di proprietà di un armatore italiano diretta a Monfalcone e con un carico di acciaio destinato agli impianti di San Giorgio di Nogaro. Una situazione surreale su cui sarebbe opportuno che il Governo facesse chiarezza al più presto. Qualcuno parla di un mezzo equivoco, altri di un interessamento del ministero degli Esteri, ma al momento non siamo a conoscenza degli sviluppi di una vicenda grave e meritevole di attenzione”, scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino annunciando un'interrogazione parlamentare sul 'giallo' della Tzarevna, nave cargo dell’armatore Fratelli Cosulich, rimasta ferma per tre mesi nel porto di Mariupol durante il devastante assedio russo alla città.