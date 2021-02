'Massima attenzione sull'area dei Magredi'

L'attenzione della Regione sull'area dei Magredi è alta, tanto che proseguono numerosi progetti di valorizzazione e tutela. Lo ha confermato l'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, rispondendo oggi in Aula a due interrogazioni attraverso cui è stata espressa preoccupazione per l'imminente cessione da parte dell'Agenzia del demanio di sette ettari di terreni, in corrispondenza dell'ex poligono militare del Dandolo.

"Le aree oggetto di alienazione a seguito di sdemanializzazione sono esterne e confinanti con la Zona Speciale di Conservazione Magredi del Cellina e con la Zona di Protezione Speciale Magredi di Pordenone - ha precisato Zannier, rassicurando anche sui timori evidenziati dal momento che "circa due terzi della superficie è inserita nell'inventario dei prati stabili di cui alla LR 9/2005 e pertanto la sua trasformazione a seminativo o ad altri usi non è consentita".

L'assessore ha inoltre ricordato che con il progetto Life Magredi Grasslands sono stati ripristinati 500 ettari di superfici prative e che, a seguito della conclusione di un contenzioso, la Regione sta per assumere la gestione di circa ulteriori 300 ettari di praterie del demanio militare portando a circa 700 ettari le superfici direttamente gestite dalla Regione solo nel contesto del demanio militare del Dandolo/Cellina.

"Inoltre - ha precisato ancora Zannier - per ottimizzare le modalità gestionali la Regione si sta concentrando sul ripristino e sulla gestione di aree più delicate e problematiche, attivando invece strumenti di sostegno finanziario ai privati per la gestione di superfici prative tramite semplici sfalci annuali".

L'assessore ha poi richiamato il nuovo progetto Life Pollinaction avviato a fine 2020, con cui verrà progettata e implementata una filiera di valorizzazione economica del fieno naturale prodotto dalle praterie magredili che potrebbe destare interesse alla gestione di tali superfici, superando il semplice strumento del contributo.

"Il fatto che i terreni attualmente in fase di vendita da parte del Demanio siano in gran parte vincolati al mantenimento di prati stabili ci tranquillizza solo in parte, non si deve assolutamente abbassare l’attenzione sulla necessità di tutelare la zona dei Magredi e il suo ruolo ambientale e paesaggistico", dichiara il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Giampaolo Bidoli dopo la risposta dell’assessore Zannier alla sua interrogazione sul caso dell’alienazione dell’area dell’ex poligono militare del Dandolo che, nei giorni scorsi, aveva sollevato le preoccupazioni delle associazioni ambientaliste del territorio.

"Nonostante si tratti di beni di proprietà statale, ci aspettiamo che la Regione si prenda le proprie responsabilità e sia protagonista nella gestione del futuro di questi luoghi, con il coinvolgimento di enti locali e società civile – continua Bidoli –. Parallelamente non dimentichiamo la necessità di verificare in questa zona, come nel resto del territorio regionale, la sussistenza di beni collettivi originari delle comunità territoriali che, una volta dismesso il Demanio militare, potrebbero tornare nelle loro disponibilità".

"I Magredi del Cellina rappresentano un patrimonio naturalistico di straordinario valore che la Regione Friuli Venezia Giulia deve tutelare, soprattutto in questo momento nel quale avanzano preoccupazioni legate alla vendita, da parte del Demanio, di sette ettari nel poligono del Dandolo". Lo auspica in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), riferendosi alla decisione dell'Agenzia del Demanio di mettere in vendita sette ettari di Magredi nel poligono del Dandolo e alla sua interrogazione, avanzata "per sollevare una questione che ha suscitato le preoccupazioni di cittadini e associazioni ambientaliste del Friuli Occidentale".

"Anche se in svariate occasioni il Centrodestra regionale e la Giunta Fvg hanno purtroppo dimostrato un'involuzione culturale sulle tematiche ambientali, vogliamo sperare - aggiunge l'esponente dem - che questa volta ascoltino e condividano le legittime preoccupazioni espresse da cittadini e associazioni ambientalistiche in merito al futuro di un ambito particolarmente ricco di biodiversità che impreziosisce e rende unico il Friuli Occidentale".

"La proprietà pubblica di quei terreni è un'indubbia garanzia di tutela e integrità. Attraverso l'interrogazione presentata - conclude Conficoni - capiremo quali siano le intenzioni della Giunta regionale e se raccoglierà o meno le istanze che sono state poste, condividendo con i portatori di interesse un progetto di valorizzazione sostenibile dei Magredi".