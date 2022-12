'Massima collaborazione con il Comune di Gorizia'

Grande collaborazione con il Comune di Gorizia è stata assicurata dalla neo eletta senatrice Francesca Tubetti nel corso del primo incontro ufficiale con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

Sebbene in larga parte noti alla senatrice, molti sono stati gli argomenti di competenza del Governo nazionale che Ziberna e Tubetti hanno condiviso. Tra essi la necessità di un aiuto del Governo nella corsa di avvicinamento alla Capitale europea della cultura attraverso senza dubbio una partecipazione economica ma, soprattutto, facendo leva sulla promozione del territorio e sull'aiuto ad altre istituzioni, come il Tribunale di Gorizia, la Biblioteca Statale Isontina e la Casa circondariale.

"Importante per Gorizia, oltre al turismo, è anche la formazione accademica e l'alta specializzazione che si possano tradurre in un'ulteriore offerta ai nostri giovani ma anche all'impresa", ha affermato Ziberna aggiungendo che "dobbiamo pensare alla Gorizia dei prossimi decenni, che deve sostituire nuovi ambiti a quello prevalentemente commerciale perduto, per assicurare un futuro e una ricchezza alle famiglie, soprattutto ai giovani".

La senatrice Tubetti dal canto suo ha assicurato a Ziberna che, a maggior ragione con questa sua nuova veste istituzionale, intende operare in seno al Senato e alle sue articolazioni, ma anche nei rapporti con il Governo nazionale, a sostegno del rilancio di un territorio di confine al quale la nazione deve tanto.

"In seno alle Commissioni Affari Europei e Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica - ha affermato - avrò modo di rappresentare la specificità della situazione goriziana nel più vasto contesto delle aree di frontiera. Gorizia deve avere un ruolo centrale nell'ambito europeo".

L'incontro assai proficuo si è concluso con la formale assicurazione di voler seguire e sostenere il Comune in ogni sua azione nei confronti del Governo.