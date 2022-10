'Massimo sforzo per il contrasto al caro energia'

"Sommando i 264 milioni di questa manovra agli oltre 800 milioni di quella estiva si arriva a un totale che supera la cifra di un miliardo e 78 milioni di euro: risorse regionali importanti e imponenti, che vanno concretamente a rafforzare tutti i comparti del Friuli Venezia Giulia in un momento di oggettiva criticità per le imprese e per i cittadini dovuto al caro bollette". Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale l'assessore alle Finanze Barbara Zilli intervenendo sul punto all'ordine del giorno relativo al disegno di legge "Misure finanziarie multisettoriali".

"In questo quadro così incerto - ha aggiunto Zilli - è stato necessario adottare una strategia finanziaria improntata alla flessibilità della programmazione, al fine di dare la miglior risposta alle esigenze della comunità regionale, tenendo in considerazione il fatto che questa emergenza energetica incide a livello internazionale e alle misure finanziate dal bilancio regionale si dovranno affiancare quelle che saranno promosse dal Governo centrale".

L'assessore ha poi sottolineato il valore dei 56 milioni di euro sull'Irap destinati a favorire le realtà produttive, le quali con questo provvedimento si troveranno a pagare l'imposta non più sulla base di un dato precedente ma su quanto effettivamente dovuto in termini di imponibile. "Perché le imprese - ha concluso - sostengono la crescita e contribuiscono a contenere, in questi momenti di fibrillazione economica, un eventuale rischio recessione".