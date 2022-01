'Mattarella, un esempio per tutte le istituzioni'

"Il modo in cui ha incarnato il suo ruolo è un esempio per tutti coloro ricoprano cariche istituzionali, e in particolare nel suo discorso di fine anno ha tracciato un perimetro di rigore nel quale dovrà continuare l'azione di chiunque sarà chiamato al Quirinale. In un periodo in cui si fa sentire la sfiducia verso i soggetti pubblici tradizionali, Mattarella è stato riferimento costante, servendo la Repubblica con l'integrità della sua persona e la saldezza dei principi costituzionali". È il commento della senatrice Tatjana Rojc (Pd) al discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.