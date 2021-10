'Meloni a Trieste condanni lo squadrismo fascista'

“Meloni non perda ancora l’occasione di condannare una volta per tutte il fascismo e le violenze squadriste di questi giorni, lo faccia in piazza a Trieste, nella città dove i fascisti bruciarono il Narodni dom, nella città in cui Mussolini ha proclamato le leggi razziali. Non sono possibili ambiguità sulle ‘matrici’ dell’assalto alla Cgil né tolleranze verso chi adotta ideologia e metodi squadristi. Anche Roberto Dipiazza, che ancora rivendica i suoi calorosi saluti da sindaco al raduno di Forza Nuova e ha pure detto che lo avrebbe fatto ancora, prenda subito e chiaramente le distanze da chi offende la coscienza democratica di Trieste. Non serve a niente ricordare il concerto dei tre Presidenti se poi se ne tradisce lo spirito”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla vigilia della manifestazione a sostegno di Roberto Dipiazza candidato sindaco a Trieste, con Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (FI) e Maurizio Lupi (NcI).