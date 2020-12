'Meloni risorsa per i marinai', scoppia la polemica

Bufera dopo la frase pubblicata - e poi cancellata -, su Facebook, dall'ex sindaco di Remanzacco, Dario Angeli. L'espressione incriminata è la seguente: "Lasciare Giorgia Meloni in Libia come contropartita, insieme a Di Maio e Salvini, per 'impiegarla sul porto come "risorsa" dei marinai per i tanti "lavori" portuali'.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, la giudica un'orrenda e odiosa frase sessista. "Un atto inqualificabile e di una volgarità inaudita - commenta Ciriani - che qualifica la persona che l'ha scritta, il quale a queste pessime caratteristiche unisce una pavidità senza limiti visto che poi ha cancellato il post. Questo però non è servito a nulla, confermando per l'ennesima volta che sul tema dei diritti e del rispetto delle donne la sinistra non ha nulla da insegnare e insegnarci. A Giorgia Meloni esprimo la mia solidarietà e di tutta Fratelli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, offesi da un esponente politico a cui mi auguro che adesso il sindaco ritiri immediatamente la delega. E mi chiedo se stavolta i soliti indignati in servizio permanente, sempre pronti a fare lezioni di morale quando si tratta di attaccare la Destra, faranno sentire la loro voce".

L'ex primo cittadino, ora consigliere comunale per una lista civica di sinistra, si difende e respinge le accuse. "Sono stato semplicemente frainteso", spiega a Telefriuli Angeli. "Io mi riferivo alle urla che avvengono in porto. E la Meloni, con la sua voce caratteristica, sarebbe perfetta come lavoratrice in quell'ambiente lavorativo. Non mi permetterei mai di fare battute infelici come quelle che ha inteso Ciriani. Proprio per paura di essere compreso male - confida alla redazione il consigliere - dopo pochissimi minuti ha cancellato quanto scritto".