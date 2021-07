'Membro sloveno in Camera di Commercio'

"Ho depositato un emendamento che aggiunge un rappresentante della minoranza slovena al numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di Commercio con competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. E’ un atto condiviso con le rappresentanze di categoria della minoranza slovena che va nella direzione della legge 38/2001 di tutela della minoranza stessa, registra la specificità del territorio di confine tenendo conto della peculiarità delle forme associative di categoria della comunità slovena”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd) dà notizia del deposito del suo emendamento all’art. 11 del Dl 80/2021, il “Decreto assunzioni” per l'attuazione del PNRR, in materia di composizione degli organi delle Camere di Commercio.

“L’emendamento intende ovviare – spiega Rojc - all’assenza di rappresentanti delle organizzazioni economiche slovene intervenuta dopo la fusione tra le Camere di Commercio di Trieste e Gorizia, e in prospettiva valere per l’area di competenza della Camera di Commercio di Udine. Il rappresentante sloveno aggiunto – precisa la senatrice - sarebbe designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza”.