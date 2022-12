'Mense scolastiche, il sindaco non aumenti le tariffe'

“Il sindaco Fontanini proceda subito a una ricognizione delle risorse a disposizione del Comune, non faccia pesare sulle spalle delle famiglie udinesi l’aumento dei costi per il servizio mensa. In un momento di grande difficoltà economica per le famiglie, l’Amministrazione comunale ha il dovere di ricercare ogni via possibile per aiutare i cittadini, a partire da quelli più piccoli e beneficiari di un servizio di primaria importanza. Difficile capire una Giunta che spende decine di migliaia di euro per ‘Ein Prosit’ ma non si riesce a trovare i fondi per coprire gli aumenti. Se Fontanini trova i soldi per le cene stellate, li trovi anche per le mense dei bimbi”. Lo chiede la consigliera comunale Eleonora Meloni (Pd), reagendo all’annuncio di un possibile aumento delle tariffe delle mense scolastiche.

“Purtroppo sono moltissime le famiglie che fanno fatica – spiega la consigliera dem - a portare carne e prodotti alimentari freschi in tavola. Addirittura ci sono casi in cui l’unico vero e sostanzioso pasto nella giornata viene consumato proprio a scuola. Bisogna trovare immediatamente una soluzione alternativa”.