'Mentre aspettiamo i medici di base, che fine ha fatto l'hub vaccinale?'

"Lunedì 22 marzo in Consiglio Comunale il gruppo di Fiume Futura, insieme al Partito Democratico, ha presentato un'interrogazione per chiedere notizie dei medici di base, che in un comunicato stampa della scorsa settimana la Sindaca ha promesso arriveranno entro maggio", scrivono in una nota le opposizioni in Consiglio comunale a Fiume Veneto.

"Canton ha risposto raccontando di incontri con Riccardi e con i vertici dell’Azienda Sanitaria per risolvere rapidamente il problema, mentre a noi – dichiara la capogruppo di FiumeFutura - risulta che l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di base preveda che l'1 marzo e l'1 settembre di ogni anno l’AsFo faccia il punto della situazione rispetto alle necessità dei Comuni in carenza di medici di base, ed entro la fine di aprile e di ottobre individui i candidati in graduatoria a occupare posti vacanti".

"Pertanto nella replica all'interrogazione abbiamo fatto presente che attenderemo fiduciosi che arrivi il mese di maggio e con lui i due nuovi medici promessi, che andranno a coprire i posti lasciati vacanti dai due professionisti andati in pensione (uno nel 2019 e uno a marzo di quest’anno): purtroppo la nostra sensazione è che si tratti di ordinaria attività di Regione e Asfo e che, come più volte dimostrato, il nostro Comune abbia ben poco peso nelle trattative con terzi".

"Inoltre - continua Annalisa Parpinelli - appare inverosimile che possano essere rispettati i tempi, visto che un medico già in graduatoria ha 90 giorni di tempo per aprire uno studio nel Comune che gli viene assegnato".

"Ci aspettavamo che la Sindaca ci comunicasse novità importanti rispetto al piano vaccinale come ormai stanno facendo tutti i comuni limitrofi. In Consiglio comunale non ha riferito nulla, non c’è stata una Commissione o una Capigruppo in cui noi minoranze potevamo portare il nostro contributo di informazioni e proposte: perciò lo abbiamo chiesto direttamente alla Sindaca Canton e la risposta ricevuta è stata sconcertante – afferma Padoani per il gruppo Democratico – in una mail dichiara di aver individuato degli spazi senza però indicare quali. Allo stato non risulta evidenza di nessuna comunicazione all’Azienda Sanitaria".

"Siamo allibiti e preoccupati della lentezza con cui sta affrontando un tema così delicato come quello delle vaccinazioni, considerando anche la carenza di medici di base che è previsto saranno coinvolti: Azzano Decimo ha già annunciato che il Palazzetto dello sport è pronto. E’ scandaloso che questa maggioranza non abbia rispetto per i propri cittadini: non sta garantendo le condizioni minime perché vengano erogati servizi essenziali, perché si muove all'ultimo minuto o in ritardo come ha dimostrato con la questione medici di base. Inoltre - chiudono i due capigruppo - ancora una volta Canton non ha mostrato nessuna considerazione istituzionale del Consiglio comunale, ignorando le domande e chiudendo a ogni collaborazione. Noi vogliamo essere precisi e abbiamo a cuore le necessità dei cittadini che chiedono rassicurazioni; ma se la Sindaca non dà risposte alle nostre domande né via mail e nemmeno in Consiglio, manca di rispetto alle opposizioni ma soprattutto ai cittadini che ci hanno scelti tutti, maggioranza e opposizioni, per rappresentarli in Consiglio".

"Un Sindaco risponde a tutti i cittadini fornendo informazioni precise e indicando in modo chiaro i suoi obiettivi e come intende raggiungerli; poi può pure lavorare in silenzio, purché alla fine possa dimostrare come ha raggiunto il risultato, assumendosi la responsabilità del fallimento se non lo raggiunge", conclude la nota della minoranza a Fiume Veneto.