'Mes, errore farne una questione d'identità'

“Fare del Mes una questione d'identità o di posizionamento è un errore, un controsenso per un partito che rivendica di non essere ideologico. Pragmatico e prudente è l'appello del segretario Zingaretti, e andrebbe meditato meglio prima di dire che nulla è cambiato”. Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, in merito al “no” del M5S al Meccanismo europeo di stabilità.

Per l'esponente dem “è preoccupante che chi condivide la responsabilità di risollevare il Paese resti schierato sulle posizioni della destra cinica ed euroscettica”.

“Spingere per attivare il Mes dovrebbe essere una priorità per chi guida il Friuli Venezia Giulia. Il Pd a livello nazionale sostiene l'utilità per il Paese di attingere a risorse preziosissime da investire per il sistema sanitario, e la stessa convinzione abbiamo anche noi: questa è un'opportunità per dare alla sanità regionale la forza di affrontare le grandi sfide che ci attendono, dal personale all'assistenza territoriale alle dotazioni più avanzate nelle strutture”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito all'utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità.

Per Shaurli “le ricadute a livello regionale sarebbero imponenti, anche dal punto di vista del rilancio economico innescato dalla leva di una grande liquidità disponibile. Questo è un caso in cui il presidente Fedriga farebbe bene a seguire il suo vicepresidente, che ha preso una posizione favorevole rispetto a quelle risorse europee. Anche noi – aggiunge - pensiamo che il problema non è chiedersi se quei soldi servano, ma come spenderli al meglio”.