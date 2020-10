'Mettere ora i soldi per renderli disponibili entro 30 giorni'

"La Giunta e tutto il Consiglio devono avere la forte consapevolezza di quello che sta accadendo e della necessità che ci sono tempistiche inevitabili che abbiamo davanti per salvare la maggior parte del tessuto economico regionale. C'è un oggi e c'è un futuro: l'oggi significa garantire come Regione, in un concorso complessivo con il Governo, un fondo per interventi immediati nel sistema economico regionale. Noi abbiamo proposto e auspichiamo che arrivi a 25 milioni, con un tempo di erogazione che non vada oltre il 30 novembre. Quindi l'oggi non significa SviluppoImpresa, importante legge che riguarderà però il futuro dell'economia del Fvg e sulla quale la Giunta dovrà impegnarsi nei prossimi mesi".

Lo ha detto il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, intervenendo oggi in via telematica alla seduta del Consiglio regionale riunito per l'approvazione dell'assestamento autunnale, ddl 111.

"Pensare all'oggi significa mettere ora i soldi in modo che tra 30 giorni siano già a disposizione delle imprese, non un giorno in più perché il tempo a disposizione è legato al ritmo degli impegni economici delle attività del territorio. Governo, Regione e Comuni devono mettere subito in sicurezza il tessuto economico del Fvg dando la priorità al terziario e ai servizi, senza dimenticare l'industria che ha già una serie di salvaguardie".