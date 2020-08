'Migranti, a Udine mancano i protocolli sanitari'

“Lo temevamo e Braganti lo ha confermato: a oggi l’Azienda sanitaria non ha ancora un protocollo di gestione migranti. La Giunta regionale vada a manifestare sotto il suo palazzo contro se stessa, visto che nell'emergenza Covid non ha dato nessuna disposizione e ha abbandonato Udine e i territori al pericolo di contagio. E si portino dietro Fontanini". È la denuncia della consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd) che, nel corso della Commissione straordinaria convocata su richiesta delle opposizioni, ha chiesto chiarimenti sulla gestione sanitaria dei migranti al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, Massimo Braganti.

Per la consigliera dem “è una situazione veramente grave e segnale del fallimento delle politiche leghiste in regione e in città. Giunta Fedriga e Fontanini devono agire subito, altrimenti qualcuno potrà pensare che il ritardo non è solo colpevole ma anche voluto. A parte sventolare bandiere della Lega e invocare l’esercito, Fontanini non ha in alcun modo preteso per tempo alcun protocollo sanitario e continua a tacere. Forse dimentica di essere primo responsabile della salute dei cittadini, ma non speri di cavarsela con un paio di urletti davanti alla Cavarzerani".

“La Commissione era stata convocata per approfondire il tema sanità in città e - spiega Meloni - occasione migliore non poteva esserci per avere risposte chiare e certe sulla situazione all’interno della Cavarzerani è più in generale relativamente ai migranti rintracciati per strada. Purtroppo il presidente Valentini non ci ha concesso di approfondire fino in fondo il tema, suggerendo addirittura al DG di non rispondere. Ciononostante il direttore Braganti ha comunque abbozzato una risposta, da cui comprendiamo che si sta lavorando a un protocollo con la Prefettura, ma di fatto ancora non esiste o comunque non attuato” conclude Meloni.