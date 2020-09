'Migranti, basta abusare della pazienza del Fvg'

"Fino a quando il governo abuserà della pazienza dei sindaci e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia? Da mesi invochiamo un intervento deciso per bloccare l’emergenza migranti, ricevendo per tutta risposta solo promesse da Roma e imbarazzanti difese d’ufficio dai deputati Pd del Fvg. Ora basta”. Il deputato di Forza Italia Roberto Novelli prende ispirazione da Cicerone per sottolineare l’inerzia del Viminale sul tema migranti provenienti dalla rotta balcanica e la critica situazione dei centri di accoglienza per minori e non solo.

“Da mesi si registrano quotidianamente decine di arrivi dalla rotta balcanica, spesso migranti positivi o in quarantena fuggono dalle le strutture mettendo a repentaglio la sicurezza sanitaria, le strutture non reggono più e sui sindaci è scaricato un peso enorme. E oltre al danno la beffa di sentire deputati locali sfacciatamente giustificare il nulla fatto dal governo”, conclude Novelli.