'Migranti, dall'assessore Roberti parole inappropriate'

"La disinvoltura con la quale l'assessore Roberti usa la parola fototrappola è agghiacciante, se si pensa che si riferisce a esseri umani. Così come quando parla di 'una rotta che sbuca su un sentiero'. Questo lessico è infatti appropriato solo quando si parla di fauna selvatica, non certo di persone". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), aggiungendo che "altrettanto grave è distinguere tra una migrazione buona e una migrazione cattiva. La migrazione, ormai è assodato, nasce da terribili condizioni ambientali e sociali di svariati Paesi come l'Afghanistan dove, malgrado le enormi spese militari sostenute da Paesi come l'Italia per inviare truppe, non vi sono istituzioni democratiche".

"I sentimenti umanitari - aggiunge l'esponente di Open - dovrebbero essere le premesse di ogni azione. Invece, l'assessore Roberti non dice che i costi per i minori non accompagnati sono cresciuti proprio perché la Regione si è disinteressata del problema, costringendo i sindaci ad avvalersi di strutture private, senza nessun chiaro standard. Diversamente da come sarebbe invece avvenuto se la Regione avesse gestito autonomamente il problema con un bando omogeneo, come avveniva in passato prima della pandemia in altre situazioni".

"Roberti deve rendersi conto - conclude Honsell - che il problema dei migranti non può più essere utilizzato come manganello elettorale, ma che deve essere affrontato in modo responsabile da chi ha voluto governare. Stupisce infine che la Polizia di frontiera abbia bisogno proprio dei soldi della Regione per le attrezzature. Sorge il dubbio che non sia convinta di investire tali cifre su quella strumentazione".

“Due eventi contestuali denotano la totale disumanizzazione delle persone migranti in Friuli Venezia Giulia: il tentativo di suicidio di un ‘ospite’ del Cie di Gradisca, l'ennesimo, e la proposta di Roberti di militarizzazione dei confini e posizionamento di fototrappole pronte a immortalare i migranti alla ricerca di un posto sicuro dove vivere”, denuncia Sinistra Italiana Fvg.

“La situazione a Gradisca è critica e pericolosa. Un luogo di morte e di detenzione immotivata per persone colpevoli solo di essere non in regola coi documenti e in attesa di rimpatrio. Troppe tragedie sono avvenute in quel luogo che deve essere al più presto chiuso”.

“Le fototrappole, ancorché inefficaci e utili solo a aumentare il business della sorveglianza, sono anche profondamente sbagliate e disumanizzanti: ricordiamo le lacrime di coccodrillo riguardo la tragedia afghana di questa estate eppure adesso si rincorre a innalzare la fortezza Europa. Il Friuli Venezia Giulia ritorni ad essere la terra di accoglienza che è sempre stata”, conclude la segreteria di Sinistra italiana Fvg.