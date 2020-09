'Migranti, Fedriga collabori con il Viminale'

“In particolare nell'interesse dei Comuni in difficoltà con i minori non accompagnati, auspico che il presidente Fedriga mostrerà disponibilità a collaborare con il Viminale e che in questo senso saranno indirizzati i colloqui con la ministra Lamorgese. Finora al Governo è stata anticipata la lista delle richieste ma dalla Regione ancora non si è visto un impegno concreto per i nostri Comuni. Non serve a niente l'ironia di qualche sindaco sui minorenni 'brizzolati', né la disinformazione di qualche assessore sul virus che viene 'da oltre confine', senza distinguere tra lavoratori e migranti”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) alla vigilia della visita in Friuli Venezia Giulia della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

“Per affrontare certi problemi serve equilibrio e senso della realtà – aggiunge la senatrice – e che si evitino richieste provocatorie come quella di farsi dare dallo Stato la possibilità di legiferare in tema di immigrazione. Confido in un dialogo stretto e costruttivo della Regione con il Governo che – conclude - già in queste ore sta dimostrando attenzione con i trasferimenti dalla Cavarzerani”.