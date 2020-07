'Migranti, Fedriga e Fontanini disinteressati a Udine'

"La Giunta Fedriga e la Giunta Fontanini dovrebbero autodenunciarsi per il totale disinteresse mostrato verso la città di Udine e i suoi problemi: stavolta non se la cavano dando la colpa al Governo. Per anni hanno gridato 'al migrante' ma senza mai farsi carico del problema, e ora non ci vengano a dire cosa fa o non fa lo Stato. Siamo noi che chiediamo conto di quello che avrebbero potuto fare Regione e Comune, e non hanno fatto. La Rotta balcanica è lì dal 2015, il coronavirus almeno da marzo: dovevano prevedere questi problemi". Lo afferma, a nome del gruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine, il capogruppo Alessandro Venanzi, in merito alle conseguenze dell'incremento dei flussi dalla Rotta balcanica sul capoluogo friulano.

"L'assenza di presidi sanitari e di percorsi protetti per i migranti - indica Venanzi - doveva essere concertata dalle Istituzioni a tutela di cittadini, forze dell'ordine, operatori e delle stesse centinaia di persone contenute nella Cavarzerani. Dev'essere chiaro che a causa della gestione della Cavarzerani abbiamo una bomba sanitaria in mezzo alla città, per l'alta concentrazione di persone che vengono esposte al contagio. Per le scelte della giunta Fedriga, a Udine si concentra oggi la gran massa dei richiedenti asilo del Friuli. Udine - conclude - paga per tutti".

“Qualche esponente del Partito democratico di Udine - replica l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi - fa finta di alzare i toni, ma la maggioranza tace su un tema tanto scomodo elettoralmente. L’accoglienza a ogni costo in questo periodo di emergenza da Covid-19 ha mostrato tutta la sua drammaticità e cercare di scaricare le scelte del Governo e dell’Europa su Regione e Comune, non può che far sorridere amaramente”.

Lizzi, che è commissario provinciale della Lega di Udine, ricorda come “i numeri della Cavarzerani e in generale la presenza dei richiedenti asilo sul territorio regionale quando Salvini era Ministro dell’Interno, fossero ben altri”.

“La situazione si è ulteriormente aggravata con l’emergenza da Covid-19 che mette a rischio la salute dei cittadini di Udine e del FVG. Bene ha fatto il Sindaco – aggiunge Lizzi - a dichiarare zona rossa l’intera caserma e a indire la quarantena, come del resto è prevista anche per gli italiani”. Lizzi conclude ricordando che i cittadini nel 2018 hanno bocciato ampiamente l’accoglienza diffusa in Regione come a Udine votando Lega.