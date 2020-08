'Migranti, i numeri di D'Inca sono totalmente inattendibili'

"Un flusso ininterrotto di migranti verso il Friuli Venezia Giulia, mezzi pesanti che entrano indisturbati in territorio italiano e scaricano persone come fosse merce. Del gruppo avvistato e segnalato stamani da alcuni cittadini solo una piccola parte è stato rintracciato, mentre degli altri non sappiamo nulla, né dove sono né qual è il loro stato di salute", scrive la deputata e coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino.

"Quanto accaduto poche ore fa ci conferma che i numeri indicati ieri dal ministro D'Inca sono totalmente inattendibili: il fenomeno è ben più grande e richiede interventi immediati. Inutile che il governo prosegua con gli annunci: i cittadini del Fvg sono stanchi di sentire verbi al futuro, ma pretendono giustamente di vedere risolta questa situazione che minaccia la salute pubblica e alimenta tensioni. Cosa deve accadere ancora prima che si passi dalle parole ai fatti?", conclude Savino.