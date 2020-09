'Migranti, ideologia è spacciarli come unico problema'

"Ideologia è spacciare i migranti come il primo e unico problema degli italiani, pragmatismo è preoccuparsi di aiutare gli italiani che sono in difficoltà, e finora a questo ha pensato il Governo che ha bloccato i licenziamenti e dato sussidi. Salvini e i suoi 'governatori' non hanno una risposta per chi sta perdendo il lavoro, non vogliono gli aiuti europei per la sanità e con il loro isolazionismo in economica avrebbero stroncato l'Italia e gli italiani". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, replicando al vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, che oggi a Cividale ha detto che "serve meno ideologia e più pragmaticità" in tema di migranti.

Riguardo all'inchiesta giudiziaria della Procura di Milano in cui sono coinvolti alcuni commercialisti vicini alla Lega, per Serracchiani "lasciare che gli investigatori e la giustizia facciano il loro lavoro è sempre una buona idea. Spetta a loro fare chiarezza su certe opacità nei rapporti tra la politica e il denaro".