'Migranti, il controllo dei confini sia in nome della legalità'

"Dopo anni passati a lucrare e alimentare paure sui migranti e aver smantellato qualsiasi percorso strutturato e civile di accoglienza diffusa, oggi Fedriga chiede al sottosegretario all'Interno, Molteni di mettere in campo tutte le misure necessarie, a livello nazionale ed europeo. Vedremo quanti giorni durerà questa posizione. Da tempo chiediamo che la rotta balcanica e quella mediterranea siano monitorate e gestite da un coordinamento europeo in cui ogni Stato si faccia carico di una quota di arrivi. Bene le pattuglie miste con la Slovenia e i rapporti da intensificare con gli Stati Schengen, ma la base deve essere il rispetto dei diritti umani. Tutto il resto, se non confermato dai fatti, è solo propaganda". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga in occasione del suo incontro, oggi a Trieste, con il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.