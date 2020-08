'Migranti, il Ministro Lamorgese riceverà una delegazione di sindaci Fvg'

"Non dovrebbe esserci bisogno di provocazioni per richiamare l’attenzione del Governo e ottenere risposte. Eppure perché l’Esecutivo prendesse atto dell’emergenza migratoria in corso a Gonars e in altri comuni del Fvg c’è voluto l’atto di forza del sindaco Boemo", scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.

"Il suo viaggio verso Roma è stato, infatti, interrotto dalla notizia dell’individuazione di una soluzione per i migranti sedicenti minorenni arrivati nei giorni scorsi a Gonars. Una soluzione che è, però, solo temporanea, perché gli arrivi sono quotidiani. Grazie all’interessamento del senatore Gasparri e mio, nei prossimi giorni una delegazione di sindaci del Friuli Venezia Giulia sarà ricevuta dal ministro Lamorgese al Viminale. L’occasione per far presente al ministro una situazione che grava quasi unicamente sui sindaci", conclude Savino.