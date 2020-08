'Migranti, interrogazione a Lamorgese sul sindaco di Gonàrs'

Arriva sulla scrivania del ministro dell'Interno il viaggio del sindaco di Gonàrs Ivano Diego Boemo verso Palazzo Chigi. E' un'interrogazione della deputata Debora Serracchiani a portare all'attenzione del Viminale l'iniziativa del primo cittadino della Bassa, che alcuni giorni fa si era diretto alla volta di Roma con cinque migranti minori non accompagnati, utilizzando un pulmino di proprietà del Comune assieme al capo della Polizia locale.

Nel documento, che ricostruisce per sommi capi la vicenda, Serracchiani chiede al ministro Luciana Lamorgese se, in quanto fatto dal sindaco Boemo, "abbia ravvisato gli estremi di una condotta censurabile, relativamente al trasferimento non autorizzato di minori, all'utilizzo improprio di risorse e beni pubblici per fini non istituzionali, alla violazione delle norme sulla quarantena".

La parlamentare invita inoltre il ministro ad "approfondire modalità e implicazioni" dei fatti, data la "possibile rilevanza di aspetti del comportamento di pubblici ufficiali, quali un sindaco e un capo della polizia locale, che sono normati dalla legge".

Un aspetto non secondario dell'interrogazione, sottolinea Serracchiani, riguarda la "grave difficoltà che il Prefetto di Udine riscontra nel reperire strutture di accoglienza, causa mancata collaborazione da parte di molti sindaci del Friuli Venezia Giulia" e la necessità di "dare precise indicazioni in merito alla Prefettura di Udine".

"In tempi di distanziamento sociale l’onorevole Serracchiani brilla per un’altra forma di distanziamento: quello dalla realtà, sia per quanto riguarda la domanda di sicurezza dei cittadini sia per le problematiche che i sindaci del Friuli Venezia Giulia, a prescindere dalla loro appartenenza politica, sono chiamati ad affrontare", scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino. "Non si spiega altrimenti l’interrogazione parlamentare sull’iniziativa presa recentemente dal primo cittadino di Gonars, mentre continuano ad arrivare a decine di migranti ogni giorno. All’onorevole Serracchiani ricordo che se Ivan Boemo ha deciso di compiere un gesto clamoroso è perché non sapeva dove collocare i ragazzi a causa del menefreghismo del governo Pd-M5S che continua con gli annunci senza fare un solo passo avanti nel sostegno alle amministrazioni comunali", conclude Savino.