'Migranti, meno show e più controlli sanitari'

"Noi per primi abbiamo chiesto controlli per tutti i tipi di arrivi dai Paesi dei Balcani e continueremo a fare pressioni. Ma Fedriga non speri di togliersi di dosso la responsabilità di essere dirigente di un partito che lancia segnali ambigui e contradditori sulle misure di sicurezza anti-Covid". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, osservando i dati che indicano un moderato aumento dei contagi in Italia con focolai anche violenti in determinati Paesi.

Per la parlamentare dem "quello della Lega è un gioco pericoloso e a inseguire il consenso giorno per giorno poi ne va della salute dei cittadini. Non è accettabile sentire un Salvini dire meno di un mese fa che 'prima ci permettono di tornare a vivere, a lavorare, a studiare, e ad abbracciarci in maniera normale meglio è per tutti perché di questa distanza sociale io non ne posso più'. E poi ci sono i suoi luogotenenti come Fedriga, che prima festeggiano 48 ore di anticipo sull'apertura del confine con la Slovenia e dopo invocano l'esercito come soluzione al Covid. È già fallito con i primi contagi da Veneto e dal Trentino il tentativo di sviare l'attenzione con l'equazione migranti=virus".

"Ben altre sono le misure che potrebbe attuare la Regione - indica Serracchiani - dalle campagne d'informazione capillare agli interventi sul personale dedicato ai tracciamenti, a chiedere di poter fare i tamponi al confine, al personale della sanità in genere. Chi accusava e prometteva miracoli per la sanità regionale, oggi è chiamato a fare meglio, non solo a zittire il dissenso e a scaricare responsabilità".

"Ancora una volta la Lega mescola le carte, sempre con lo stesso obiettivo: alimentare la propaganda sulla questione migranti, perdendo di vista l'obiettivo. È giusto intensificare i controlli ai confini con la Slovenia, in particolare per chi arriva dai Balcani, ma su questo gli immigrati della rotta balcanica cosa centrano? Se l'obiettivo è contrastare il virus, sarebbe utile meno show e un piano mirato di controlli sanitari". A dirlo è il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando le parole del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga che ha chiesto l'impiego massiccio di militari dell’esercito ai confini con la Slovenia, accanto a quelli già impegnati nell'operazione “strade sicure”, in funzione anti-covid.

"A onor del vero, attualmente la vigilanza ai valichi confinari c'è. Basta farsi un giro, a esempio, nelle zone di confine dell'isontino per riscontrare la presenza di camionette dell'esercito e auto della Polizia di Stato. Se invece si vuole dire “chiusura dei confini” riferendosi solo agli immigrati, non è sufficiente. Ma può davvero essere questa la risposta? Nell'ottica di contrasto alla diffusione del coronavirus, c'è invece da chiedersi se esiste un piano di controllo (tamponi o test sierologici) per i lavoratori che, per esempio, provengono dai paesi balcanici e sono impiegati nelle industrie del nostro territorio regionale. A questo dovrebbero rispondere Fedriga e l'assessore Riccardi, non lasciare da sole le aziende a sostenere costi e responsabilità, mentre la Lega gioca, come al solito, con la propaganda sui migranti".