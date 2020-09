'Migranti, nessun superamento di Dublino'

“Il nuovo patto su asilo e migrazione si presenta da subito come inefficace e inadeguato a risolvere l’emergenza immigrazione", denuncia l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi. "La solidarietà sarà obbligatoria, ma non i ricollocamenti: gli Stati membri potranno, infatti, assolvere agli obblighi di prestare assistenza senza farsi carico dell’accoglienza dei rifugiati che resta un problema di Paesi come Grecia e Italia".

"Insomma non ci sarà alcun meccanismo di ripartizione automatica dei migranti come chiedeva il nostro Paese, ma un contributo flessibile che lascia il tempo che trova. Il Nuovo Patto su migrazione e asilo non cancella Dublino e non prevede il superamento del criterio dello Stato membro di primo ingresso lasciando la responsabilità della gestione delle domande di asilo in capo agli Stati di arrivo, Italia in primis, ulteriormente penalizzati dall’introduzione di una procedura di frontiera che prevede uno screening pre-ingresso volto all’identificazione delle persone, ai controlli sanitari e di sicurezza. Insomma, maggiori oneri nessuno sgravio. Perde credibilità anche la promessa di scongiurare nuove Moria”.

"Manca soprattutto la misura efficace, proposta da tempo dalla Lega, di creare hotspot direttamente nei Paesi di origine e di transito, solo così si disincentiverebbero partenze, morti, arrivi irregolari e si fermerebbe il business dei trafficanti. L’Italia viene ancora una volta lasciata sola a gestire il problema, destinata dall’Ue e da questo Governo a essere e restare sempre più il campo profughi d’Europa”, conclude Lizzi.