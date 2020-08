'Migranti, nessuna lezione da Serracchiani'

“Nel 2018 Debora Serracchiani scelse un comodo scranno romano evitando di confrontarsi elettoralmente con Massimiliano Fedriga che i cittadini votarono a larga maggioranza. Dispiace che il parlamentare del Partito democratico ancora non abbia digerito il fallimento dei giorni in cui lei era Governatore, ma attaccare Fedriga sul tema dell’immigrazione quando il Pd ha sempre fatto dell’accoglienza a prescindere una bandiera, è decisamente imbarazzante”.

Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Mauro Bordin che aggiunge: “Serracchiani racconta che Fedriga si occupa solo d’immigrazione, ma fino a qualche giorno fa lo accusava di occuparsi dei Patti finanziari, che invece hanno sancito un importante risultato per il Friuli Venezia Giulia, poi si lamentava perché si occupava di trasporto pubblico locale e di scuola, insomma ad ogni occasione la deputata del Pd contraddice se stessa. La verità è che l’attuale amministrazione regionale sta portando avanti riforme importanti, ha fatto scelte strategiche, ultima tra le tante i contributi alle imprese che investono e garantiscono lavoro in Friuli Venezia Giulia”.

“Se il Partito democratico non è in grado di governare e il Presidente della Commissione lavoro alla Camera sa solo portare attacchi strumentali il problema è decisamente loro non certo –conclude Bordin- di chi amministra con buonsenso questa Regione”.