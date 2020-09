'Migranti, ora aspettiamo risposte con i fatti'

"Oggi ho incontrato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, al vice Riccardo Riccardi, e agli altri amministratori", scrive il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Le abbiamo illustrato la situazione insostenibile che il Friuli Venezia Giulia sta vivendo chiedendo un intervento più incisivo ai confini per bloccare l'inarrestabile flusso dei migranti che, a breve, manderà in tilt tutto il sistema. Ho portato in evidenza la situazione di Gorizia, città che ha già vissuto momenti drammatici in passato per una presenza massiccia di migranti che non vuole assolutamente ripetere. Mai più".

"Ho chiesto anche al ministro che sia lo Stato a farsi carico dei minori stranieri, molti dei quali hanno un'età ben superiore a quanto dichiarano. Va smascherato questo bluff che sta costando miliardi all'Italia, visto che solo Gorizia spenderà quest'anno oltre 2 milioni di euro. Spero che il nostro appello venga ascoltato e dal governo giungano risposte adeguate, anche perché, finché durerà l'emergenza Covid-19, rimarremo seduti su una polveriera visto l'aumento degli arrivi e le tante fughe di minori in tutta la regione".

"Continuerò a fare pressione, a far sentire la voce di Gorizia, se servirà anche con azioni forti, insieme agli altri sindaci con cui oggi ho fatto fronte comune. Questi arrivi vanno bloccati e il governo non può più tergiversare. La gravissima crisi economica che stiamo vivendo richiede tutte le energie possibili per affrontarla e non possiamo attirare altre persone a condividere la miseria. È ora di togliere il velo dell'ipocrisia e guardare la vera realtà delle cose. Un grande abbraccio a tutti", conclude Ziberna.